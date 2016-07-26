Веселая наука, «жаркий» забег и тусовка супергероев: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных красноярцев ожидает облачная погода с дождем — временами ливневым. Температура воздуха днем в субботу составит 27°C. В воскресенье — всего 23°C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Суббота 1 июля

на Татышеве (восточная сторона) пройдет народный татарский праздник «Сабантуй-2017». Гостей ждут шуточно-развлекательные состязания в борьбе на поясах, поднятии гирь и армрестлинге, перетягивании каната, лазании на столб и множество других. Для детей будут работать площадки с конкурсами и викторинами, а также театрализованное представление. Также можно будет продегустировать блюда национальной кухни. Праздник завершится концертом с участием артистов из Красноярского края и Республики Татарстан.

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В 14:00 в Парке им. 400-летия Красноярска пройдет День семьи. Папы смогут сыграть в лазертаг, собрать автомат Калашникова, сделать стильную стрижку. Для мам будут работать локации с творческими мастер-классами по изготовлению браслетов, цветов из конфет, мехенди. На «Детском бульваре» маленьких гостей ждут развивающие занятия, роспись пряников, площадка с игрушками, аниматоры, шоу мыльных пузырей и многое другое.

В 14:00 сотрудники Госавтоинспекции приглашают всех красноярцев на праздник «дорожного движения» в Центральном парке. Здесь пройдут выставки ретро-автомобилей Госавтоинспекции, центра сохранения ретротраспорта «Авто-ретро» и автошкол Красноярского края. Также пройдут профессиональные мастер-классы по езде на велосипеде и ролликах, покажут трюки на скейтбордах.

В 21:00 на Арт-набережной пройдет огненное шоу. Гостей ждёт много огня, музыки, трюков и, конечно, ярких эмоций.

Воскресенье 2 июля

В 9:30 возле Красноярского музейного центра стартует ежегодный полумарафон «Июльская жара». Крупнейшее любительское соревнование за Уралом объединит участников из городов Красноярского края и Сибири. Участники сами определяют протяженность своего забега, каждый может выбрать дистанцию по силам. Зарегистрироваться в забеге и узнать подробную информацию можно здесь.

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В 12:00 сразу в двух местах пройдет «Точный экзамен» — открытая контрольная работа по математике, написать которую могут все желающие. Задания составлены с максимальной привязкой математики к обычной жизни: проверить сдачу, рассчитать время в пути и бюджет на бензин, вычислить количество рулонов обоев или кафельной плитки для ремонта, и другие обыденные ситуации из жизни, с которыми сталкивается каждый.

В 12:00 детей и их родителей приглашают в Центральный парк на бесплатный концерт. В исполнении скрипки, фортепиано (играть будут музыканты Красноярского Академического Симфонического оркестра), гитары, аккордеона и ударных прозвучит чудесная музыка композиторов-классиков, а также народные и эстрадные музыкальные композиции.

С 15:00 до 20:00 в Парке им. Гагарина всех любителей комиксов, а также всего, что с ними связано, ждут на летнем пикнике-фестивале «Super Gagarin». Посетители смогут сыграть в большую и классную настольную игру, принять участие в квесте, вкусно перекусить, сделать классные фото и найти интересный раритет на гаражной распродаже.