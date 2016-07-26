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Парад судов прошел на Енисее в центре Красноярска (видео)
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Парад судов прошел на Енисее в центре Красноярска (видео)

30 июня 21:23
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30 июня в акватории Енисея в центре Красноярска прошел парад судов речного пароходства. Это традиционное праздничное мероприятие в честь Дня работников морского и речного флота.

Парад судов на Енисее 30 июня 2017 года
Фото instagram.com/zlatoblog.ru
Теплоход «Александр Матросов» на параде судов
Фото instagram.com/alisanueva
Парад судов на Енисее 30 июня 2017 года
Фото instagram.com/ob_ekt_195

Семь кораблей пароходства выстроились в цепочку вдоль центральной набережной и встали на якорь. Это теплоходы «Александр Матросов», «Борис Колесников», самый мощный теплоход-толкач на Енисее «Николай Игнатюк» и другие. Директор пароходства Андрей Яковлев вместе с почетными гостями на теплоходе совершил обход флота, приветствуя экипажи судов в парадном строю.

На Енисее прошел парад судов

Видео: vesti-krasnoyarsk.ru

Одним из главных маршрутов по Енисею является рейс Красноярск — Дудинка. Два теплохода — «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов» — совершают на нем 44 рейса в год.

Еще четыре скоростных теплохода ходят по маршруту Енисейск — Бор (220 рейсов в год). Значимыми маршрутами стали Торговый центр — Усть-Мана (756 рейсов в год), Лесосибирск — Высокогорск (490 рейсов в год) и некоторые другие. Покупку новых судов для путешествий по Енисею оценивают в миллиард рублей.

Яковлев Андрей Васильевич
Яковлев Андрей Васильевич
Генеральный директор ОАО «Енисейское речное пароходство»

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