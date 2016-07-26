Парад судов прошел на Енисее в центре Красноярска (видео)

30 июня в акватории Енисея в центре Красноярска прошел парад судов речного пароходства. Это традиционное праздничное мероприятие в честь Дня работников морского и речного флота.

Семь кораблей пароходства выстроились в цепочку вдоль центральной набережной и встали на якорь. Это теплоходы «Александр Матросов», «Борис Колесников», самый мощный теплоход-толкач на Енисее «Николай Игнатюк» и другие. Директор пароходства Андрей Яковлев вместе с почетными гостями на теплоходе совершил обход флота, приветствуя экипажи судов в парадном строю.

Одним из главных маршрутов по Енисею является рейс Красноярск — Дудинка. Два теплохода — «Валерий Чкалов» и «Александр Матросов» — совершают на нем 44 рейса в год.

Еще четыре скоростных теплохода ходят по маршруту Енисейск — Бор (220 рейсов в год). Значимыми маршрутами стали Торговый центр — Усть-Мана (756 рейсов в год), Лесосибирск — Высокогорск (490 рейсов в год) и некоторые другие. Покупку новых судов для путешествий по Енисею оценивают в миллиард рублей.