"О каком бренде мы говорим?": красноярец возмутился отсутствию теплоходов на Енисее

Красноярца возмутило объявление уставших работников кассы "ПассажирРечТранса". Об этом Святослав Петров написал на своей странице в Facebook.

Житель Красноярска пожаловался на объявление в окне кассы "ПассажирРечТранса", в котором сообщается, что в этом году нет популярного маршрута по Енисею. "Рейсов до Дивногорска нет. Совсем нет, вообще нет. И билетов тоже нет", - написали кассиры, уставшие от вопросов красноярцев.

"Вот скажите, прочитав вот это объявление на окне кассы "Пасажирречтранса", о каком туристическом бренде может идти речь?! По сути, это самый популярный маршрут для внутрирегионального и, даже, внутригородского туризма", - написал мужчина.

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Напомним, с 2009 и по 2015 год доплыть до Дивногорска можно было на теплоходах "Заря" или "Михаил Годенко" - они вмещали по 100 пассажиров и выполняли прогулочные рейсы по доступной цене, до 600 рублей в одну сторону. В настоящее время по Енисею ходят теплоходы "Заря", которые возят дачников от торгового центра "Красноярье" до пос. Усть-Мана, а также теплоходы, работающие с турфирмами.