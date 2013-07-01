Красноярец на тонированной «шестерке» врезался в автобус на встречке

Вечером 30 июня в Красноярске в районе ул. 60 лет Октября, 104 19-летний красноярец на ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом маршрута № 31.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Красноярска, в результате ДТП пострадал водитель ВАЗа и пассажиры — две девушки. Они были доставлены в больницу с различными травмами. В автобусе никто не пострадал.

Отметим, что у 19-летнего красноярца не было прав на управление автомобилем, кроме того, ВАЗ-2106 был без страховки, затонирован и имел шины с изношенным протектором. По всем нарушениям составлен протокол, в настоящее время идет разбирательство.