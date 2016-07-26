Пьяный тусовщик насмерть сбил подростка

В селе Березовское Шарыповского района водитель «Жигулей» насмерть сбил 17-летнего парня. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю, автомобилист ехал в пьяном виде из ночного клуба.

Инцидент произошел накануне ночью, когда несовершеннолетний возвращаясь домой с прогулки. Он шел по проезжей части, в том же направлении по дороге ехал водитель ВАЗ-2114. Он и сбил подростка — от полученных травм тот скончался в больнице.

Материалы по теме Большинство красноярцев не захотело украшать одежду светоотражателями

26-летнего водителя автомобиля задержали. Он был пьян — прибор показал 1,11 мг/л. Известно, что ранее автомобилист неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за езду в состоянии опьянения.

По факту ДТП возбудили уголовное дело, ведется следствие.