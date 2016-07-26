Опрокидывание грузовика под Красноярском попало на видео

В поселке Солонцы под Красноярском сегодня перевернутся бортовой грузовик УАЗ: два человека пострадали. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

По информации полиции и очевидцев, ДТП спровоцировал водитель автомобиля Toyota. Он выехал со второстепенной дороги, не предоставив преимущества в движении грузовику. В результате УАЗ перевернулся на крышу. Аварию запечатлел регистратор встречной машины.

В результате случившегося пострадали водитель и пассажир легковой машины: оба — взрослые мужчины. Все участники ДТП были трезвы.

Добавим, из-за аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка.