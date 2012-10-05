В Ачинске сдали два дома по программе переселения из аварийного жилья

30 июня в Юго-Восточном районе Ачинска сдали в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома № 63 и 64. Они были построены в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Как рассказала первый заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского края Татьяна Василовская, программа началась в 2013 году и в министерстве не верили в ее успех из-за большого количества ветхих домов в городе.

«За четыре года в Ачинске прошла большая стройка. В Красноярском крае реализация программы только завершается, а Ачинск уже выполнил указ президента. И сегодня можно с уверенностью сказать, что аварийный фонд, признанный до 2012 года, в Ачинске полностью расселен».

По словам Василовской, программа продолжится. Также с приветственным словом к новоселам обратились председатель ачинского Горсовета Сергей Никитин, исполняющий полномочия главы города Ярослав Долгирев, директор ООО «СтройПартнер» Александр Симановский.

Присутствующий на мероприятии представитель «Общероссийского народного фронта» Юрий Муравьев заявил, что со стороны их организации контроль за ходом строительства с самого начала был самый пристальный. На финальном этапе сдачи объектов критических замечаний не было.

Завершилась торжественная церемония вручением горожанам ключей от их новых квартир. Отметим, Ачинск принял участие в реализации первого, третьего и четвертого этапов программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В городе построено 13 новых многоквартирных домов. Расселили жителей из 37 аварийных бараков. Более 1,5 тыс. ачинцев благодаря краевой программе смогли значительно улучшить свои жилищные условия.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Ачинска.