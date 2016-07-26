Школу в Иннокентьевском строят с опережением сроков

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов провел выездную инспекцию строительства школы в жилом массиве «Иннокентьевский». Возведение образовательного учреждения ведется в рамках федеральной программы, проект школы включен в федеральный типовой реестр, что позволяет получить дополнительные средства из вышестоящих бюджетов на возведение еще двух школ в Советском районе.

Материалы по теме Строительство самой большой школы в Красноярске завершится в декабре

Строительство самой большой школы города на 1280 мест ведется с декабря 2016 года. Комплекс работ производится в соответствии с откорректированным графиком, предусматривающим завершение строительства школы до конца 2017 года, практически на шесть месяцев раньше первоначального срока.

«Мы заканчиваем монтаж коробки здания, который на всех шести блоках завершится уже в июле. Начали формировать спортивное ядро. Одновременно ведутся все специальные работы: электрические, сантехнические, отделочные. Наша задача — завершить здание до начала отопительного сезона, чтобы после этого выполнить внутренние отделочные работы. Будем стараться справиться со взятыми на себя повышенными обязательствами и окончить все работы в декабре текущего года», — доложил директор по развитию ЗАО «Фирма Культбытстрой» Антон Глушков.

Новое учебное заведение войдет в структуру школы № 151, тем самым будет сформирован крупный образовательный комплекс, обучаться в котором смогут почти 2,5 тысячи школьников. В образовательном комплексе планируется создать три подразделения: начальную, основную и среднюю школы. Кроме того, будет работать шесть центров дополнительного образования по различным направлениям. Новая школа будет оборудована средствами доступной среды: лифтами, необходимыми подъемниками, предусмотрен спортивный зал для занятий детей с ограничениями по здоровью.

Как отметила директор школы № 151 Татьяна Дебелова, новую школу нужно будет осваивать в разгар учебного года, поэтому уже давно всю структуру занятий активно обсуждают с родителями, чтобы сделать среду обучения максимально комфортной для каждого ребенка. «Ученики начальных классов будут обучаться в новой школе, а средних и старших — в школе № 151 на Алексеева. В строящемся здании школы-комплекса будут проходить занятия дополнительного образования, для чего предусмотрены современные танцевальные и спортивные залы, очень интересные предметные кабинеты. Здесь также будут заниматься старшеклассники», — пояснила спикер.