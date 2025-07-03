Главный хозяйственник Красноярска проигнорировал суд

Глава департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков не явился на сегодняшнее судебное заседание, на котором рассматривался поданный им же иск о защите чести и достоинства. Об этом Newslab.ru сообщил депутат местного Горсовета Аркадий Волков.

Это заседание оказалось уже седьмым, что проигнорированы Титенковым.

Напомним, в начале прошлого года Аркадий Волков, являющийся председателем комиссии горсовета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту, отправил на имя главы города Эдхама Акбулатова депутатский запрос, в котором давалась критическая оценка действиям чиновников, ответственных за состояние ЖКХ в Красноярске.

Этот запрос Игорь Титенков воспринял как оскорбительный лично для него (что подтвердил лингвистической экспертизой) и обратился в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации.

Правда, сам ни на одно из шести прошедших заседаний не явился, отправляя на них своего представителя, да и то не каждый раз.

«Такое поведение напрямую свидетельствует о неуважении чиновника к депутатам, горсовету и суду, — уверен Волков».

Вот и сегодня, вместо главы департамента горхозяйства пришел его представитель. Правда, новый — который оказался совершенно не в курсе происходящего.

Как следствие: заседание суда перенесли на 1 сентября этого года.

Добавим, что в декабре прошлого года Центральный районный суд Красноярска из-за многочисленных пропусков Игорем Титенковым судебных заседаний решил, что тот утратил интерес к делу и иск можно не рассматривать.

Однако краевой суд, в который обратился Аркадий Волков, отменил это решение и вернул дело обратно для его рассмотрения по существу и вынесения решения.