Суд отказал главному хозяйственнику Красноярска в защите чести и достоинства

Центральный районный суд Красноярска отказал руководителю департамента городского хозяйства города Игорю Титенкову в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат красноярского городского совета Аркадий Волков, который был одним из тех, к кому чиновник предъявлял претензии.

Дело в том, что в начале прошлого года Волков направил в адрес главы города Эдхама Акбулатова депутатский запрос, о действиях департамента горхозяйства. Ряд замечаний, сделанных в этом запросе, Титенков расценил как оскорбление и подал в суд.

Дело рассматривалось семь раз. Причем сам чиновник ни разу в суд не явился из-за чего заседания постоянно переносились.

Сегодня же решение было вынесено. И не в пользу главы департамента горхозяйства.

«Суд рассмотрел доводы экспертизы, которую проводил Титенков и той, что делали мы, - рассказывает Волков, - и принял решение не удовлетворять иск. Таким образом, он, по сути, признал, что все заявления сделанные в обращении справедливы и обоснованы».

Будет ли Игорь Титенков оспаривать это решение, пока не известно.