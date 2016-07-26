В Северном кипятком залило проезжую часть (видео)

В Красноярске на улице 9 Мая произошел порыв теплотрассы: горячей водой затопило проезжую часть, в воде оказались припаркованные автомобили, люди вынуждены были переходить дорогу по щиколотку в воде.

В пресс-службе «КрасКома» корреспонденту Newslab.ru рассказали, что порыв произошел в результате гидравлических испытаний: «В Советском районе проводятся гидравлические испытания специалистами „КрасКома“ и СГК. Испытания проводятся каждый год, чтобы выявить слабые участки, которые будут ремонтироваться».

В пресс-службе СГК напомнили, что гидравлические испытания в контуре Красноярской ТЭЦ-3 проводятся с 3 по 13 июля, и добавили, что подобные мероприятия являются одним из необходимых этапов подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему периоду, поскольку позволят минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций в ходе отопительного периода.

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Отметим, что на видео горожане называют льющуюся воду кипятком, однако в «КрасКоме» сообщили, что при проведении гидравлических испытаний вода не может быть горячей, это запрещено техникой безопасности. «Ожоги никто не получит», — заверили в «КрасКоме».