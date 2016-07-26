Значительная часть Красноярска останется без горячей воды

В Красноярске продолжатся плановые отключения горячей воды.

Материалы по теме График отключения воды в Красноярске в 2017 году Когда нам вернут холодную и горячую воду?

На этот раз они затронут Советский район и часть Центрального. В частности речь идет о:

жилом массиве «Северный»;

жилом массиве «Старый Аэропорт»;

жилом массиве «Покровский»

ул. Краснодарской;

ул. Сергея Лазо;

части проспекта Металлургов.

Это связано с ремонтными работами на тепловых сетях «Красноярской ТЭЦ 3» и «Енисейской ТГК (ТГК- 13)».

Горячая вода в домах жителей означенных районов исчезнет в ночь на 3 июля.

А вернется через 10 дней — в полночь 13 июля.