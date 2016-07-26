Значительная часть Красноярска останется без горячей воды

В Красноярске продолжатся плановые отключения горячей воды.
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График отключения воды в Красноярске в 2017 году
Когда нам вернут холодную и горячую воду?
На этот раз они затронут Советский район и часть Центрального. В частности речь идет о:
- жилом массиве «Северный»;
- жилом массиве «Старый Аэропорт»;
- жилом массиве «Покровский»
- ул. Краснодарской;
- ул. Сергея Лазо;
- части проспекта Металлургов.
Это связано с ремонтными работами на тепловых сетях «Красноярской ТЭЦ 3» и «Енисейской ТГК (ТГК- 13)».
Горячая вода в домах жителей означенных районов исчезнет в ночь на 3 июля.
А вернется через 10 дней — в полночь 13 июля.
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