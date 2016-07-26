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Значительная часть Красноярска останется без горячей воды
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Значительная часть Красноярска останется без горячей воды

30 июня 13:51
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В Красноярске продолжатся плановые отключения горячей воды.

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На этот раз они затронут Советский район и часть Центрального. В частности речь идет о:

  • жилом массиве «Северный»;
  • жилом массиве «Старый Аэропорт»;
  • жилом массиве «Покровский»
  • ул. Краснодарской;
  • ул. Сергея Лазо;
  • части проспекта Металлургов.

Это связано с ремонтными работами на тепловых сетях «Красноярской ТЭЦ 3» и «Енисейской ТГК (ТГК- 13)».

Горячая вода в домах жителей означенных районов исчезнет в ночь на 3 июля.

А вернется через 10 дней — в полночь 13 июля.

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