«КрасКом» готовит красноярские котельные к зиме

На объектах муниципальной теплоэнергетики, находящихся на техническом обслуживании компании «КрасКом», идет активная подготовка котлового и электротехнического оборудования к работе предстоящей зимой.

На малых котельных специалисты участка котельного оборудования «Красноярской теплотранспортной компании» выполняют профилактический ремонт котлов и систем гидрозолоудаления. В общей сложности они отремонтируют 36 котлов и 4 электроподогревателя на электрокотельной «Лалетино».

Как отметил генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров, в этом году в 3 раза по сравнению с прошлым годом увеличено финансирование работ по подготовке к зиме объектов малой энергетики и капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей.

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Для улучшения параметров теплоносителя и качества теплоснабжения на центральных тепловых пунктах (ЦТП) и повысительных насосных станциях (ПНС) энергетики ведут работы по замене 26 устаревших датчиков температуры и давления на новые современные измерительные приборы, а также установят новые регулирующие клапаны. На ЦТП микрорайона Солнечный в настоящее время электрики проводят реконструкцию защитной системы аварийного ввода резерва электропитания для обеспечения бесперебойной работы сети электроснабжения насосного оборудования.

Напомним, что впервые в этом году после завершения отопительного сезона не было профилактического отключения горячей воды. Совмещение гидравлических испытаний тепловых сетей с остановками красноярских ТЭЦ Сибирской генерирующей компании и отключение горячей воды вместо 20 дней на 11 стало особенностью ремонтной кампании лета-2017.