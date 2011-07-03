Возле Солнечного иномарка разбилась о столб: погиб пассажир

Днем 3 июля иномарка врезалась в столб на Енисейском тракте: погиб человек, еще двое получили травмы. Информацию об одиночном ДТП Newslab.ru подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Автомобиль Nissan Tiida наехал на электроопору возле микрорайона «Солнечный» и получил сильные повреждения. Пассажир, который находился на переднем сиденье, погиб. По сообщениям очевидцев, это был 43-летний мужчина. Они же рассказали, что автомобиль ехал на большой скорости.

Еще один пассажир и водитель получили травмы. Известно, что водителя из искореженной машины доставали сотрудники МЧС.