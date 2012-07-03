ВАЗ разорвало в жуткой аварии с бензовозом

При въезде в Красноярск автомобиль ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения и врезался в бензовоз, который вез цистерну с топливом: водитель легковой машины погиб.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, авария произошла в восьмом часу вечера 2 июля на 12-м км Енисейского тракта. 31-летний водитель ВАЗа, двигаясь в направлении Красноярска, выехал на «встречку» через разделительный газон и врезался в бензовоз Volvo. Легковушка превратилась в груду металла, запчасти от нее разлетелись на несколько метров, а водитель от полученных травм скончался на месте.

Известно, что за последний год водитель ВАЗа не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Почему он оказался на встречной полосе, предстоит выяснить. Между тем, интернет-пользователи предполагают, что причиной ДТП стало превышение скорости на мокрой дороге.