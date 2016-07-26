Житель Богучанского района в суде ответит за насилие над соседской девочкой

Сотрудники ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю передали в суд дело 39-летнего жителя Богучанского района. Он обвиняется в сексуальном насилии над 9-летней дочерью соседей и травмировании матери своей жены.

По версии следствия, 9 мая мужчина поссорился с 54-летней тещей и ударил ее по лицу, отчего женщина упала на пол и сломала ключицу. Когда она, вместе с женой злоумышленника, сбежала из дома, мужчина пришел к соседям и попросил, чтобы их 9-летняя дочь помогла ему присмотреть за детьми.

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В следственном управлении отметили, что это был единичный случай и раньше он не обращался к соседям с подобной просьбой. Во дворе дома злоумышленник завел девочку на летнюю кухню, где совершил в ее отношении сексуальное насилие. Ребенок сразу пожаловался на произошедшее своей матери, а та передала информацию в правоохранительные органы.

В рамках возбужденного уголовного дела, мужчине предъявили обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).