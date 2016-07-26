Многодетная мать наврала следователям о насильнике дочери

43-летнего отца четверых детей из Шарыповского района задержали по подозрению в изнасиловании малолетней дочери, сообщили 8 июня в ГСУ СК по Красноярскому краю. Мать девочки решила скрыть от следователей истинного насильника и свалила вину на другого человека.

Инцидент произошел 3 июня в погребе частного дома. По версии следователей, отец совершил сексуальное насилие в отношении 8-летней дочери, которая имеет отставание в развитии. Мать девочки сама заявила о насилии в полицию, но утаила, что преступником является глава семейства. «Она указала в качестве насильника другого человека, желая скрыть преступные действия мужа. В настоящее время подозреваемый задержан, он признал свою вину», — пояснили в управлении. На кого изначально указала женщина и задерживали ли невиновного, не уточняется.

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Всех детей изъяли из семьи и поместить в центр семьи «Шарыповский», где с ними работают психологи. В настоящее время мужчину проверяют на возможную причастность к совершению насилия в отношении других детей. Против него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.