Красноярцев возмутила ошибка в названии улицы

Красноярцев возмутил дорожный знак, на котором с ошибкой написано название улицы. Фото знака, установленного в Солнечном, опубликовала в социальной сети жительница Красноярска. «Нет у нас улицы „Микутского“! Куда обратиться, чтобы исправили?», — написала возмущенная горожанка.

В департаменте городского хозяйства рассказали, что когда согласовывали макет и установку знака, в эскизе ошибки не было. Специалисты предположили, что ошибку могли допустить при печати.

«Знаки маршрутного ориентирования, каковым является этот щит, изготавливаются за счет предпринимателей, чья реклама размещается на этом знаке. В ближайшее время знак заменит предприниматель, на чьи средства он был установлен», — заверили в департаменте городского хозяйства.

Напомним, это не первый случай, когда в Красноярске с ошибкой пишут фамилию героя Советского Союза. Ранее жители Солнечного сообщали, что на табличке дома № 6 название улицы написано с ошибкой.