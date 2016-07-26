Работы по реконструкции взлетной полосы в аэропорту Норильска идут по графику

Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска ведется по графику. Сегодня ход работ на объекте оценили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и прибывший с рабочим визитом в заполярный город специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, первый этап реконструкции воздушной гавани был проведен летом прошлого года. Тогда на три месяца порог ВПП был перенесен на 900 метров. При этом самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузовые перевозки. Однако в этом году работы ведутся на самом сложном участке. Для движения перекрыто немногим более одно километра полосы, что не позволяет судам типа Boeing приземляться в Норильске. Поэтому на время ремонта в заполярный город летают только воздушные судна малой авиации.

Специалисты заранее составили график движения самолетов, по которому добраться до Норильска можно через Красноярск, Сургут и Новый Уренгой. Ежедневно по этим маршрутам перевозится порядка 800 человек.

На сегодняшний день на ремонтируемом участке полосы уже снято старое бетонное и асфальтовое покрытие, уложен выравнивающий слой щебня и ведутся подготовительные работы к укладке бетонного слоя. Сергей Иванов отметил, что еще ни разу в России не реализовывался проект реконструкции аэропорта, при котором основным условием было бы обеспечение бесперебойного авиасообщения.

«В настоящий момент все работы на объекте идут по графику, без срывов. Несмотря на то, что доставка пассажиров в Норильск осуществляется самолетами малой авиации из Сургута и Нового Уренгоя, цены на билеты не изменились. Хочу проинформировать всех норильчан о том, что субсидии для жителей на покупку билетов будут полностью сохранены. Будет сделано всё для того, чтобы работа аэропорта была бесперебойной и качественной», — подчеркнул он.

Губернатор Красноярского края дал хорошую оценку уровню взаимодействия специалистов государственных органов и представителей компании «Норильский никель», ответственных за подготовку и реализацию проекта реконструкции аэропорта северного города.

«Совместная работа над проектом была конструктивной и согласованной. В течение двух лет рассматривались различные варианты модернизации аэропорта, в том числе и в условиях полного закрытия полосы для полетов. Но было принято правильное решение, был согласован трехэтапный план реконструкции. У нас нет сомнений в том, что все работы будут выполнены в срок, и фактически уже в сентябре мы получим 1800 метров качественной взлетно-посадочной полосы», — сказал Виктор Толоконский.

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Добавим, что в 2018 году реконструкция ВПП будет продолжена. Этот этап работ станет завершающим. За три месяца отремонтируют оставшуюся часть полосы длиной немногим более одного километра. В сентябре следующего года для самолетов будет открыта вся полоса длиной 2 821 метров.