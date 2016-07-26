Музыка хлыста, трещотки и флексатона: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 4 июля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник красноярцев ждёт переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем 4 июля составит 22°C. Южный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

В 14:00 в Красноярске вместе с представителями МВД и Роспотребнадзора обсудят предстоящий «День Ивана Купалы». Что не стоит делать в любимый летний праздник? Какие поступки будут считаться правонарушением? Будут ли усилены дежурные патрули в канун Ивана Купалы? Можно ли искупаться в пределах Красноярска? Опасно ли обливаться водой из фонтанов? Ответы на эти вопросы читайте на Newslab.ru.

В 14:30 в Доме кино покажут фильм о Великой отечественной войне «Горячий снег» (12+). Кино рассказывает об одном из эпизодов героического сражения против фашистов на подступах к Сталинграду, в котором в полной мере проявились стойкость и сила духа русских солдат, защищавших родную землю.

В ТРЦ «Планета» работает бесплатная летняя школа для детей «Планета приключений» (4+). На познавательных уроках ребята в игровой форме познакомятся с окружающим миром и узнают много нового о флоре и фауне Земли, научатся бережно относиться к природе и получат полезные туристические навыки, необходимые для жизни в лесу. Детей ждут необычные задачки и ребусы, а также развивающие домашние задания, выполнив которые ученики летней школы получат приятные подарки. Начало работы в 16:00.

Молодежный центр «Веста» приглашает на бесплатный кулинарный мастер-класс «Только полезное» (14+). Под руководством опытного повара все желающие смогут наглядно освоить приготовление питательных блюд с акцентом на сохранение здоровья. Начало в 16:00.

На крыше ТРЦ КомсоМолл пройдет концерт под открытым небом (18+). В этот вечер сцена «Театра на Крыше» будет полностью занята ударными и шумовыми инструментами со всего света. Вот их имена: Маримба, Ксилофон, Вибрафон, Колокольчики, Том-томы, Бонго, Гуиро, Кастаньеты, Бубен, Чаймс, Клавес, Коробочка, Трещотка, Шейкер, Маракас, Темппле-блоки, Джамбо, Литавры, Ротр-томы, Палка дождя, Конго, Ковбелл, Джем-блок, Торпедо, Хлыст, Флексатон, Вибраслэп, Тимбалес, Чайна и другие. Начало в 20:30.