В Красноярске собака спровоцировала ДТП (видео)

В Советском районе Красноярска на улице Партизана Железняка в районе остановки «Краевая больница» произошло ДТП, которое спровоцировала собака. Видео попало на уличную камеру наблюдения. На кадрах видно, что собака перебегала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Водитель, двигавшийся во второй полосе, притормозил, чтобы пропустить животное, и в него врезался автомобиль, ехавший следом. Водитель не задел собаку, на кадрах видно, что животное перебежало дорогу.

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Также камеры зафиксировали, что следом дорогу перебежала ещё одна собака. Предположительно, оба животных были безнадзорными. Отметим, что остальные участники движения успели среагировать вовремя, и дальнейших столкновений не произошло. Однако на кадрах видео заметно, что некоторые водители выходили из своих автомобилей и подходили к машинам, пострадавшим в ДТП.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что в результате ДТП люди и животные не пострадали. В комментариях пользователи осуждают поведение автомобилиста, допустившего столкновение: «Не хотят ни в какую водители соблюдать законы. Была бы дистанция, возможно, этого не случилось», «Не важно, что послужило причиной резкого торможения. Нефиг в затылок дышать. В следующий раз дистанцию будет держать».