«Мог провалиться сам!»: в центре Красноярска появилась яма в асфальте

На проезжей части в самом центре Красноярска, на улице Красной Армии, 22, образовался провал в асфальте. Опасность вовремя заметил житель Красноярска: «Одна машина уже залетела туда. Мог провалиться сам!».

В ГИБДД сообщили, что ДТП на этом участке зарегистрировано не было, и обращений к ним не поступало.

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В пресс-службе «КрасКома» рассказали, что им передали заявку из диспетчерской службы 005. «Заявка принята в работу, и в ближайшее время специалисты проведут комплексное обследование, чтобы понять причину провала асфальта», — добавили в пресс-службе «КрасКома».

Отметим, что опасное место обозначили сигнальной лентой и знаком «Дорожные работы».