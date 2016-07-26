В Дивногорске прошли гастроли школы-студии МХАТ

В Дивногорске в третий раз прошли гастроли Школы-студии МХАТ, организованные Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» совместно с En+ Group в рамках гастрольного тура «Молодой МХАТ — Сибири». Сотрудники Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго и их семьи, а также жители Дивногорска увидели экспериментальный спектакль «ЧудоЧудоЧеловек».
Накануне для студентов и преподавателей МХАТ была устроена экскурсия на Красноярскую ГЭС. Многие из ребят были впервые на гидростанции и увиденный масштаб их поразил. По мнению преподавателей, подобные выездные туры для будущих актеров — своеобразная школа жизни. «Это разные залы, разные площадки, разная аудитория. Гастроли важны для ребят с профессиональной точки зрения. Но не меньшее значение имеет и жизненный опыт, который они получают в процессе такого передвижения по стране», — поделился впечатлениями преподаватель школы-студии МХАТ Илья Бочарниковс.
На спектакль молодого МХАТа собрался весь Дивногорск. Перед началом спектакля генеральный директор ПАО «Красноярская ГЭС» Сергей Каминский от имени коллектива поприветствовал актеров:
«Я рад, что МХАТ нас полюбил. За эти три года мы стали большими друзьями. И каждый год сотрудники ждут эти встречи. Для нас — это глоток свежего воздуха. И поэтому наша компания поддерживает этот проект. Душа, чтобы быть здоровой, должна трудиться. И именно искусство питает и развивает человека».
Сотрудникам Красноярской ГЭС и жителям Дивногорска понравилась работа студентов. Для многих стало откровением увидеть жизнь и творчество детского писателя Корнея Чуковского под другим углом. Спектакль «ЧудоЧудоЧеловек» — это история о побеге взрослого человека в детство, история о желании человека вновь обретать: чистоту и обаяние в восприятии мира, бесконечно стараться разглядеть вокруг себя волшебное и удивительное.
В этом году программа гастрольного тура значительно расширилась: студенты сыграют 20 спектаклей в 11 городах. Ожидается, что спектакли молодых артистов посетят около 15 000 зрителей. Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» совместно с En+ Group третий год подряд привозит молодых актеров в сибирские города. В предыдущие два года проект «Молодой МХАТ—Сибири» был представлен зрителям республики Хакасия, Иркутской области и Красноярского края.
В этом году география гастрольного тура значительно расширилась. Помимо Абакана, Иркутска и Дивногорска, где спектакли будут представлены в рамках проекта «Молодой МХАТ—Сибири», организованного Фондом «Вольное Дело» и En+ Group, гастроли пройдут в Кандалакше, Каменск-Уральском, Новокузнецке, Саяногорске, Красноярске, Ачинске, Шелехове и Братске. Здесь спектакли проходят в рамках «Русал ФестивAL», организованном ОК РУСАЛ, контролирующим акционером которой является En+ Group.
Проект «Молодой МХАТ—Сибири» стартовал в 2015 году. Тогда молодые актеры посетили с гастролями Иркутск, Красноярск и Абакан, состоялись мастер-классы педагогов и прослушивания талантливой сибирской молодежи. После успеха гастрольного тура по Сибири, в 2016 году Школа-студия МХАТ приехала в сибирские города во второй раз.
Сотрудничество Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» со Школой-студией МХАТ продолжается более 10 лет. За это время 9 раз состоялась акция «Молодой МХАТ — Кубани», Фонд помог отреставрировать ряд помещений Школы-студии в Москве, поддержал организацию и проведение фестиваля «Открытый урок: Станиславский продолжается», принял участие в организации гастролей студентов Гарвардского института театрального искусства (США) — стажеров Школы — в Ярославле, поддержал акцию «Молодой МХАТ — России», инициировал ряд других мероприятий.
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий рассказал: «Мы третий год возим студентов с гастролями в Сибирь. Это замечательно, что у молодых актеров есть шанс попробовать себя в „полевых условиях“, увидеть другого, не московского, зрителя. Такие гастроли — отличный опыт для молодого поколения МХТ и возможность изучить жизнь страны. Благодаря поддержке En+ Group и Фонда Олега Дерипаски „Вольное Дело“ такие гастрольные туры становятся доброй традицией для наших студентов».
«Гастроли Школы-студии МХАТ — всегда яркое событие для театральной жизни городов России. Фонд Олега Дерипаски „Вольное Дело“ много лет поддерживает Школу-студию МХАТ. Поездка в Сибирь — это очень хороший профессиональный опыт для студентов Школы», — отметила Екатерина Светличная, заместитель генерального директора Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».
Елена Вишнякова, директор по связям с общественностью En+ Group: «Проект „Молодой МХАТ — Сибири“ — это отличная возможность как для молодых актеров попробовать себя на настоящих площадках перед взыскательной аудиторией, так и для зрителей — шанс увидеть нетривиальные постановки, настоящие традиции российской театральной школы, которые очень ценят сибирские театралы. Культурные проекты — часть комплексной программы развития регионов нашего присутствия и третий год непрерывных аншлагов в наших городах подтверждает верность направления развития этой программы. Актеры Школы-Студии МХАТ разделяют наши ценности и после гастролей становятся волонтерами на наших экологических акциях».