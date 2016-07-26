РУСАЛ привезет в Красноярск школу-студию МХАТ

В рамках масштабного социокультурного проекта РУСАЛ ФестивAl #Театр в Красноярск приедет со спектаклем третий актерский курс под руководством Игоря Золотовицкого и Сергея Земцова Школы-студии МХАТ.

5 и 6 июля в Красноярском драматическом театре им. А.С.Пушкина молодые артисты покажут красноярцам постановку по произведениям Корнея Чуковского «ЧудоЧудоЧеловек».

«ЧудоЧудоЧеловек» — это история о побеге взрослого человека в детство, история о желании обретать чистоту и обаяние в восприятии мира, бесконечно стараться разглядеть вокруг себя волшебное и удивительное. Режиссер-педагог Марина Дровосекова считает, что постановка позволяет соприкоснуться с уникальным образным миром Чуковского.

«Увидеть чудесное в повседневной жизни и превратить это в яркий живой художественный образ — одна из граней дарования Чуковского. Спектакль позволяет не только услышать и почувствовать музыкальность его поэзии, но и приблизиться к самому Корнею Ивановичу — выдающемуся писателю, до конца неразгаданному художнику, но, прежде всего, человеку глубоко трагичной судьбы, человеку, имевшему смелость пронести веру в добро через всю свою жизнь, человеку, который и сам — чудо», — сказала Дровосекова.

В числе актеров, которые покажут красноярцам «ЧудоЧудоЧеловека», победительница шоу «Голос» из Красноярского края, посол Универсиады Дарья Антонюк.

Билеты на спектакль — бесплатные. РУСАЛ на следующей неделе разыграет пригласительные среди красноярцев в эфирах радиостанций «Серебряный дождь», «Авторитетное радио», радио «Комсомольская правда», издательском доме «Коммерсантъ», интернет-газете Newslab.ru и в других СМИ города.

РУСАЛ ФестивАL — масштабный социально-культурный проект компании РУСАЛ. Он проводится с 2015 года и на данный момент имеет несколько направлений: #Кино, #Театр, #Наука и #Вело. География фестиваля включает города Сибири, Урала, Поволжья и Северо-Запада, где есть предприятия компании. В этом году РУСАЛ ФестивАL вышел на международный уровень — в список городов проведения добавился Ереван.