В красноярском микрорайоне «Солнечный» полицейские вскрыли квартиру после жалоб соседей на подозрительный запах и обнаружили там испорченные продукты. Именно от них распространялся «ужасный запах», который соседи приняли за последствия смерти человека.

Инцидент произошел днем 3 июля в доме № 2 по улице 40 лет Победы. Испуганные жители вызвали полицейских и сняли на видео, как они залезли в окно квартиры на 5 этаже при помощи автокрана. С их слов, в этой квартире якобы живет 60-летняя одинокая пенсионерка. Оперативники не смогли вскрыть дверь и решили приникнуть в квартиру через окно.

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Как рассказали Newslab.ru в МВД края, полицейские обнаружили, что опасения соседей по поводу нахождения в квартире трупа не подтвердились. Неприятный запах распространялся из холодильника. Он был выключен, но в нем находились продукты, которые испортились. Почему холодильник не работал, не уточняется. Не исключено, что он сломался или владельцы квартиры, которые уехали на отдых, отключили электричество, но забыли про оставшиеся там продукты.