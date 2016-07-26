СУЭК стала спонсором фестиваля для детей с особенностями здоровья

Сибирская угольная энергетическая компания и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» в девятый раз выступили спонсорами фестиваля для детей с особенностями здоровья и воспитанников специализированных социальных учреждений «От сердца к сердцу». Мероприятие организует Красноярская краевая общественная организация инвалидов «Щит».

Местом проведения фестиваля традиционно стал загородный клуб «Бузим», собравший вместе более ста детей. Значительную часть участников мероприятия составили воспитанники детских домов и интернатов края. Основная цель мероприятия, как заявили организаторы, создать «особым» детям условия для активного отдыха, приобретения навыков общения в большом коллективе, расширения границ их опыта, знаний и кругозора.

«Благодаря фестивалю десятки, сотни детей получают возможность посредством спортивных эстафет на свежем воздухе, театрализованных представлений, игровых ситуаций, творческих мастер-классов, музыкальной терапии вернуться к активной нормальной жизни и получать радость от общения, переживать свои успехи и неудачи, тренироваться для достижения поставленной цели», — пояснила президент общественной организации «Щит» Надежда Куликова.

Программа фестиваля включала «Вечер знакомств» с участием аниматоров, танцами, викторинами, множество спортивных и интеллектуальных конкурсов, прогулки, купание в озере. По словам сопровождавших детей на выездное мероприятие взрослых, «все ребята получили огромное удовольствие. Этот фестиваль запомнится им надолго, ведь он дал детям с ограниченными возможностями здоровья шанс испытать себя, достичь новых успехов, утвердиться самому, порадовать окружающих».

СУЭК с общественной организацией инвалидов «Щит» связывает долгосрочное сотрудничество. При поддержке угольщиков кроме фестиваля «От сердца к сердцу» ежегодно организуются круизы на теплоходе по Енисею для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, масштабный новогодний карнавал, куда ежегодно приглашают 800 детей-инвалидов со всего края. В декабре 2016 года Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и организация «Щит» впервые реализовали инклюзивный социально-творческий проект «Пусть всегда буду я!», когда дети с особенностями здоровья смогли выступить на сцене одного из красноярских театров с заслуженными артистами и ведущими детскими коллективами. Также при поддержке СУЭК в Красноярске работает швейный цех, в задачи которого входит профориентация «особых» детей.