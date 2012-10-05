В Красноярском крае начали работу трудовые отряды СУЭК

В Красноярском крае сегодня стартует новый сезон трудовых отрядов СУЭК. Летом под эгидой крупнейшей в России угольной компании будут работать 604 школьника — на четверть больше, чем в предыдущие годы.

Подростки по традиции займутся благоустройством и озеленением шахтерских городов и поселков, возьмут шефство над ветеранами и пожилыми людьми. Кроме того, при поддержке СУЭК ребята смогут воплотить в жизнь свои социальные и экологические проекты, которые разрабатывали в течение всего года, а затем презентовали на различных конкурсах, в том числе «Поколение-2020».

Большинство проектов в Год экологии посвящены природоохранной тематике, например, в Бородино трудовые отряды будут проводить экологические уроки для малышей и вместе с горняками высаживать саженцы на рекультивированных землях, в Назарово дети займутся озеленением Аллеи шахтерской славы — этот проект также будет приурочен к 70-летию Дня шахтера. Ребята, которые участвовали в создании проектов, были зачислены в трудовые отряды СУЭК вне конкурса. Остальные места распределялись на конкурсной основе среди тех, кто хорошо учится, активно включается во внеклассные мероприятия. Также в «шахтерских» отрядах предусмотрены квоты для детей, из малообеспеченных, многодетных семей и «трудных» подростков.

Значительное внимание при организации работы трудовых отрядов СУЭК уделит патриотическому воспитанию и профессиональной ориентации: трудотрядовцы посетят Музеи трудовой славы и рабочие площадки угледобывающих предприятий, примут участие в различных корпоративных мероприятиях горняков — спортивных соревнованиях, профессиональной Шахтерской олимпиаде в июле, праздновании 70-летия Дня шахтера в августе.

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В Красноярском крае проект «Трудовые отряды СУЭК» реализуется с 2005 года при поддержке краевого агентства труда и занятости населения, а с 2013 года успешный опыт красноярцев начали тиражировать во все регионы присутствия компании. Сегодня трудотряды Сибирской угольной энергетической компании — это молодежное движение, охватившее уже свыше 10 тысяч подростков от Кузбасса до Хабаровска.

Проект «Трудовые отряды СУЭК» является обладателем многих российских наград, включен в библиотеку лучших корпоративных практик Российского союза промышленников и предпринимателей. В декабре 2014 года инициатива угольщиков была успешно презентована в Общественной палате РФ и как эффективный опыт государственно-частного партнерства в сфере воспитания молодежи рекомендована для внедрения другими крупными компаниям страны.