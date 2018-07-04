Красноярцы массово отравились неизвестной жидкостью: 3 человека скончались

Двое мужчин и женщина скончались от отравления неустановленной жидкостью в Красноярске. За жизнь еще одной пострадавшей борются врачи. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю, инцидент произошел вечером 3 июля в гаражном массиве на ул. Джамбульская (Зелёная Роща).

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В полицию поступило сообщение, что в гараже обнаружены без сознания четверо человек. К приезду оперативников 52-летний мужчина был мертв, еще троих отравившихся госпитализировали. Позже в больнице скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление неустановленной спиртосодержащей жидкостью.

«Состояние еще одной пострадавшей, 28-летней женщины, стабильно тяжелое. По результатам предварительной экспертизы, в состав жидкости, которую распивали погибшие, входит этиленгликоль. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначена химическая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ГСУ СК по краю.