В Красноярске нашли место, куда рекомендуют приезжать туристам

Красноярский «Парк Чудес Галилео» облюбовали гости из Ачинска, Канска, Зеленогорска, Дивногорска, Железногорска, и даже из соседних регионов — например, из Иркутска и Улан-Удэ.

«Такого парка в Иркутске нет. Это действительно интересно место для всей семьи! Дочке понравилось, она была в восторге от экспонатов, их там столько, что глаза разбегаются. Мы с ребенком запускали ракету, играли тапками на трубобане, даже летали — ой, чего там только нет!», — поделилась впечатлениями гостья из Иркутска Светлана Мациевич.

Как говорят сами красноярцы, «Парк чудес Галилео» — это особенное место. Здесь можно поиграть с пространством, звуком, светом, испытать себя в самых невероятных конструкциях. Во всех эффектах можно разобраться самому или спросить сотрудников парка — сталкеров, которые всегда придут на помощь. Пройдя через комнаты, в которых стены вертятся и «дышат», человек попадает в «Лабиринт иллюзий», выход из которого нужно еще постараться найти.

«Парк чудес Галилео» Адрес: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, стр. 4

Тел.: 278-31-77

Тел. для групповых заявок: (391) 278-31-76

Сайт: krsk.galileopark.ru

Соцсети: vk.com/galileokrsk : пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, стр. 4.: 278-31-77

«Приехали на выходные в Красноярск с друзьями. Слышали об этом месте, да всё никак. Ой, в „Парке чудес“ мы классно провели время, — рассказывает Дмитрий из Ачинска — Погрузились в детство. Играли на барабанах, убегали от динозавра! Лабиринт — это вообще чудо. Выход нашли, но изрядно поблуждали. Обязательно приедем еще», — заверил Игорь Савченко из Зеленогорска.

Цена детского билета в будние дни — 300 рублей (пенсионеры и студенты заходят в парк по детскому билету), в выходные и праздничные дни — 350 рублей. Взрослого — 400 рублей в будние дни, 450 рублей — в выходные и праздничные дни. Детям до четырех лет вход бесплатный.

Группы от 11 человек принимаются по записи. Именинникам билет предоставляется в подарок.

Фото: «Парк чудес Галилео»