20 тысяч школьников проведут каникулы в летних лагерях

В загородных оздоровительных учреждениях завершается работа первых смен. Как сообщает пресс-служба городской администрации, сезон прошел спокойно, без происшествий.

Организаторы летнего отдыха отмечают, что периодически режим нарушали сами родители - пытались передать детям запрещённые продукты. При досмотре посылок в медицинском пункте врачи изымали и возвращали фастфуд, газированную воду, молочную продукцию и даже домашние заготовки, однако детям в лагерь можно передать только минеральную воду без газа и печенье. Каждый ребенок получает полноценное 5-разовое питание.

Вторая смена в негосударственных лагерях уже началась, в большинстве муниципальных учреждений сезон начнется в первых числах июля. За городом отдохнут порядка 1,5 тысяч школьников в возрасте от 7 до 17 лет. Стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря в 2017 году составляет 16 666 рублей, родители будут оплачивать 30% от указанной стоимости.

«В течение трех недель дети смогут не только укрепить здоровье и получить физическую закалку, но и стать участником интересной образовательной программы. Один из основных аспектов организации работы лагеря – подбор персонала. В основном набор в вожатые ведётся из числа студентов. Работать с детьми могут молодые люди, достигшие 18-летнего возраста. Причём будущие сотрудники отдельных лагерей прошли специальную подготовку в Школе тьюторства. К работе с будущими тьюторами привлекались психологи, которые рассказывали студентам о психологических и физических особенностях детей. Особое внимание уделялось описанию уклада жизни лагеря, вожатых знакомили с современными тенденциями, которые необходимо учитывать при общении с подростками. Также тьюторы принимали участие в разработке образовательных программ лагерей», - отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

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Напомним, в 2017 году по линии системы образования около 20 тыс. школьников проведут каникулы в летних лагерях. Более 6 тыс. детей отдохнут в загородных лагерях, 12,5 тыс. детей провели время на пришкольных площадках, около 800 ребят отправятся в профильные лагеря экологической направленности.

На территории Красноярска функционирует 5 муниципальных загородных лагерей системы образования («Ласточка», «Бирюсинка», «Союз», «Юность», «Патриот»). Организацией летнего отдыха детей на конкурсной основе на протяжении нескольких лет также занимаются негосударственные лагеря.