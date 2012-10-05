Школьники и педагоги выращивают цветы для красноярцев

Ученики и педагоги красноярской школы № 76 (ул. 60 лет Октября, 96) выращивают рассаду цветов и озеленяют пришкольную и дворовые территории.

Как рассказали в пресс-службе главного управления образования мэрии, ежегодно в общеобразовательном учреждении школьники и педагоги выращивают около миллиона корней цветов и декоративных кустарников. Среди них алисиумы, агератумы, бархатцы, астры, цинерарии, сальвия, туи, девичий виноград и другие. Рассада используется как для дальнейшего озеленения пришкольной территории, так и для украшения клумб ближайших домов, так как ежегодно их жители обращаются к школьникам за рассадой. Работы начинаются в марте. Педагоги вместе с ребятами убираются в теплице, завозят чернозём, удобрения, производят посадки и ухаживают за растениями вплоть до их высадки на пришкольный участок или во дворах жилых домов.

«Имея возможность самостоятельно выращивать необходимые растения, ребята фантазируют, какой они хотели бы видеть свою школу в будущем. В нашей школе уверены: любовь и бережное отношение к родному городу нужно формировать с детства. Достичь этого можно, если ребятишки будут принимать непосредственное участие в благоустройстве. Начать можно со школьного двора. Мы даже учредили конкурс на самую лучшую социально значимую инициативу. Творческие группы учеников, их родителей и педагогов представляют для обсуждения новые идеи по обустройству школы, лучшие из которых получают финансовую поддержку. Создаваемые проекты не только меняют школьное пространство, но и создают новые традиции, мотивируют детей к созиданию и сохранению результатов собственных трудов. Один из проектов — „Наш любимый школьный двор“. На нашей территории уже появился мини-сквер для чтения, установлен шкаф для буккроссинга, фигуры и декоративные элементы, которые дети изготавливают вместе с педагогами, а также ведётся работа по созданию уличной инклюзивной площадки. Ежегодно обновляется и дизайн клумб, в этом учебном году, например, появилась идея оформления вертикальной клумбы», — рассказала директор школы № 76 Татьяна Нечепуренко.

Также детей обучают и садоводству. Весной учитель биологии Светлана Лопатина вместе с детьми всё свободное время проводят в теплице. Школьники часами «возятся» с рассадой и даже в каникулярное время приходят в учреждение помогать педагогу. Порядка 500 детей принимают участие в благоустройстве школьного двора. Цветники дополняют декоративные фигуры павлина и избушки Бабы Яги, которые ученики изготовили на трудах вместе со своим педагогом Гульмирой Ариновой.

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«Педагог с 15-летним стажем Гульмира Багдатовна в „неженской“ профессии человек неслучайный. Будучи школьницей, она решила стать „трудовиком“ именно у мальчиков. Педагог учит ребят делать мужскую работу — различать виды разметочных и столярных инструментов, рассказывает об устройстве токарного станка, под её руководством мальчики учатся создавать не только полезные в быту вещи, но и предметы интерьера. Даже в каникулы в мастерской кипит работа над проектом „Музыкальная гостиная“. Ребята вместе с педагогом изготавливают из дерева барабан и гитару в натуральную величину, а также делают кресла и стульчики, на которые можно будет присесть и отдохнуть. Совсем скоро новые фигуры будут установлены в любимом школьном дворе», — рассказали в пресс-службе.