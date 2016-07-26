У жителей 190 населенных пунктов края появится связь и интернет

До 2020 года в 190 населенных пунктах Красноярского края появится сотовая связь и интернет в рамках трехлетней программы «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и отдаленных населенных пунктах Красноярского края».

Как рассказали в пресс-службе агентства информатизации и связи региона, на реализацию программы из краевого бюджета направят 259,1 млн рублей, в том числе 50 млн рублей — в текущем году, 96,8 млн рублей — в 2018 году и 112,3 млн — в 2019.

Услугами сотовой связи обеспечат 34 населенных пункта и интернет-доступом – 156 населенных пунктов Красноярского края с общей численностью населения не менее 40 тысяч человек. При этом, для участия в программе территориии края отбирались не только по количеству жителей, но и по наличию социальной инфраструктуры. В частности, в 2017 году в рамках проекта сотовая связь появится в пяти населенных пунктах, а интернет-доступ – в 84 населенных пунктах края, в которых проживает 23 тысячи человек.

Для реализации программы из краевого бюджета выделят субсидии муниципальным образованиям на создание условий для организации оказания услуг связи в малочисленных и отдаленных населенных пунктах. В частности, там, где возможна привязка к существующим сетям операторов связи с помощью радиорелейных каналов, органы местного самоуправления построят антенно-мачтовые сооружения и линии электропередач для размещения и обеспечения электропитанием оборудования сотовой связи.

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Населенные пункты, в которых отсутствует техническая возможность привязки к действующим сетям операторов связи, будут подключаться по спутниковым каналам с установкой станции беспроводного широкополосного доступа.

Добавим, что уникальностью проекта является частно-государственное партнерство, при котором государство создает инфраструктуру для возможности установки необходимого оборудования операторами связи.