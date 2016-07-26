Красноярцев приглашают на бесплатный просмотр популярных фильмов

В Красноярске кинотеатр «Мечта» (ул. Мичурина, 30) запускает новый проект — автокинотеатр. Бесплатный просмотр фильмов будет проходить на большом экране на парковке учреждения дважды в месяц.

Торжественное открытие и показ первого фильма состоится в пятницу, 7 июля, в 22.00. В этот вечер покажут фильм «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» (6+). Следующие фильмы будут определять сами зрители по результатам опроса.

На парковке кинотеатра «Мечта» 35 машиномест. Для тех, кто приедет без автомобилей, будут расставлены стулья.

Вход на мероприятие свободный.