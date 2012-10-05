Известный меценат подарит юным красноярцам большой праздник детства

Сегодня, 1 июня, в Красноярске проходит большой праздник детства. День защиты детей отмечают сразу на двух площадках краевого центра — в зоопарке «Роев ручей» и на острове Татышев.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, праздник в День защиты детей — это подарок красноярцам от Почетного гражданина города и края, мецената Хазрета Совмена.

«1 мая Почётный гражданин Красноярска, Почётный гражданин Красноярского края, меценат Хазрет Совмен отметил свой 80-летний юбилей. В течение многих лет меценат оказывает Красноярску значительную поддержку, реализует уникальные благотворительные проекты. Сам Хазрет Совмен считает себя сибиряком, а город и край — родным домом, и он принял решение разделить праздник с самыми близкими людьми — красноярцами. Поскольку помощь детям занимает в жизни Хазрета Меджидовича огромное место, первый подарок получат именно дети», — отметили в пресс-службе.

В 10:00 в парке флоры и фауны «Роев Ручей» в честь Дня защиты детей начался праздник «Добро пожаловать в Школу волшебства и чародейства». Начинающие волшебники побывают на уроках зельеварения, трансфигурации и левитации, а затем профессор Рой устроит квест. В списке заданий: опыты по физике и химии, стрельба из лука и фокусы от магистра магии. В финале всех участников ждут сюрпризы и подарки. Вход в парк для детей будет бесплатным три дня — 1, 3 и 4 июня.

Сегодня же, 1 июня, на острове Татышев пройдёт турнир по футболу на призы Хазрета Совмена. В соревнованиях примут участие 16 команд, представляющих детские дома (в том числе, и ФК «Тотем»), муниципальные учреждения социального обслуживания («Центр социальной помощи семье и детям «Доверие», Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района города Красноярска») и дворовые команды города Красноярска. Турнир пройдёт в двух возрастных категориях: мальчики 2003-2006 годов рождения; мальчики 2006-2008 годов рождения.

Программа мероприятия:

10:00 — открытие соревнований;

10:15-12:00 — проведение игр;

12:30 — награждение победителей и призёров соревнований. Материалы по теме «Вот оно какое!»: как сделать детское лето безопасным? В машине, на прогулке и в путешествиях

Соревнования проводятся в два этапа. Во время турнира на острове будут работать различные тематические площадки с аниматорами, футбольными конкурсами для участников. Все дети получат сладкие призы, а победители и призёры турнира — кубки, медали, грамоты и специальные призы от благотворительного фонда Хазрета Совмена.

Кроме того, 1, 3 и 4 июня в музее Б.Я. Ряузова, в музее-усадьбе В.И. Сурикова, в Красноярском музейно-выставочном центре, а также детском кинотеатре «Мечта» и в «Доме кино» дети могут бесплатно посетить выставки и киносеансы. В музее Б.Я. Ряузова (Ленина, 127) работает выставка изостудии «Радуга в ладошке» — «Семь красок радости». В Красноярском музейно-выставочном центре (Металлургов, 13а) развернулась экспозиция «Мир детства». Посетителям предложат нарисовать картину и изобразить свое детство. В музее-усадьбе В.И. Сурикова (Ленина, 98) работают сразу несколько выставок: «Красноярск времен Сурикова», «Неизвестный Суриков» и «Бабий кут». Свободный вход также будет на все киносеансы в детском кинотеатре «Мечта» (Мичурина, 30) и в «Доме кино» (Мира, 88), а также на концерт «Пойте сами, пойте с нами», который состоится 1 июня в 13:00 в «Доме кино».