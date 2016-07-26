В красноярские школы зачислены 85 % будущих первоклассников

В красноярских школах продолжается комплектование первых классов. В настоящее время в общеобразовательные учреждения краевого центра зачислены 85 % будущих первоклассников, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Подавляющее число семей уже подали заявления в школы, расположенные по микроучастку проживания. Напомним, законом об образовании введён приоритет по территориальному принципу распределения детей в школы. То есть в первую очередь принимаются дети с микроучастка, который закреплён за общеобразовательным учреждением. У семей, желающих обучать ребенка «по прописке», было почти полгода на то, чтобы подать соответствующее заявление в школу.

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«После 1 июля родители могут зачислить будущего первоклассника в любое выбранное учреждение при наличии в нём свободных мест. Информация о свободных местах должна быть размещена на информационных стендах и на сайтах всех общеобразовательных учреждений города. По предварительным данным, в новом учебном году за парты сядут более 12 тысяч первоклассников. В школах планируется сформировать около 500 классов-комплектов. На данный момент подано 10,7 тысяч заявлений о приёме детей в первые классы. Вакантными остаются более двух тысяч мест. Для записи в первый класс необходимо предоставить заявление на имя директора, паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка. После 1 июля свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства предоставлять не требуется», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

По всем вопросам, связанным с комплектованием первых классов в школах Красноярска, родители могут обращаться по телефону: (391) 226-15-12.