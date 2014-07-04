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Автоледи слетела с колес на правобережье Красноярска
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Автоледи слетела с колес на правобережье Красноярска

4 июля 17:50
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В Красноярске автомобиль Toyota Passo повредил колеса из-за выпирающих на проезжей части люков. Одиночное ДТП произошло сегодня днем на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», возле дома № 80 (район остановки «Возрождение Кредит»).

Причиной случившегося стали слишком высокие люки, вокруг которых дорожники еще не положили выравнивающий слой асфальта.

Судя по опубликованным в сети фотографиям, автоледи хотела проехать между люков, но зацепилась подвеской. Машину развернуло и вырвало задние колеса.

Автоледи вмиг лишилась задних колес.
Фото: vk.com/kraschp
На этом участке проспекта идут дорожные работы.
Фото: vk.com/kraschp
К сегодняшнему дню рабочие не успели положить асфальт, что позволило бы сделать люки безопаснее.
Фото: vk.com/kraschp

В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru подтвердили, что иномаркой управляла женщина. По данным инспекторов, на месте ДТП есть знаки, информирующие о проведении дорожных работ. В результате случившегося пострадала только машина.

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