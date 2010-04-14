«Невозможно жить»: на ул. Маркса красноярцы страдают от гремящего по ночам люка (видео)

Жители центра Красноярска жалуются на стучащие по ночам канализационные люки, а специалисты предупреждают, что от такого шума могут возникнуть проблемы со здоровьем. Речь идет о люке на ул. Карла Маркса, который уже не первый год мешает жителям одного из домов, громыхая под колесами проезжающих машин.

«Бабах-бабах! Бабах-бабах! Круглые сутки — и днем и ночью! Невозможно! Нервная система уже не выдерживает этого грохота. Это же постоянно. В течение 10 минут по 3 раза машины наезжают. Ну невозможно просто жить. Раньше не было ни такого движения, ни этого люка!» — сетует жительница улицы Карла Маркса.

По словам местных жителей, крышка от канализационного люка гремит и находится в неисправном состоянии еще с 2015 года. В департаменте горхозяйства рассказали, что шумный люк на ул. Карла Маркса принадлежит торгово-офисному центру.

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По данным СМИ, предприниматели решили, что «закатают» люк летом, когда будет идти ремонт дороги.

«Не так много времени осталось — 2 месяца. В это время организация обязана устранять этот звук. Прокладками или другими способами, но должна устранить эту проблему. Предписание у организации есть. Контроль за этим осуществляет прокуратура, куда сообщили о таком случае», — рассказала пресс-секретарь департамента Светлана Трушкова.