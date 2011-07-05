В Кемеровской области медведь задрал собаку вместо ее хозяина

Кемеровские полицейские разыскали мужчину, который неделю блуждал по глухой тайге без еды и воды. Он прошел около 40 километров и едва не стал жертвой медведя.

Как сообщает кемеровское издание vse42.ru, инцидент произошел в Чебулинском районе области. Житель поселка Боровой ушел через лес в соседний поселок Алексеевка, между которыми около 14 км, и заблудился. За два дня он не смог самостоятельно выйти из леса и позвонил брату с просьбой о помощи.

На поиски мужчины отправили полицейских, сотрудников МЧС, охотоведов и общественников. Они выяснили, что он отдалялся от населенных пунктов вглубь тайги. Спустя два дня они обнаружили место его остановки в районе заброшенной деревни Дальнесуразово — шалаш, кострище и надпись на стволе дерева с указанием направления дальнейшего движения, которую оставил заблудившийся. Однако его след снова потеряли.



Материалы по теме Кто нам жить мешает: опасная фауна Красноярска Осы, быки и прочие медведи

На следующий день для поисков задействовали беспилотник, но и это не помогло.

На пятый день при обследовании тайги на вездеходе удалось отыскать пропавшего. Он был сильно истощен. Как оказалось, незадолго до этого мужчина подвергся нападению медведя. «На его защиту встала собака, которая все это время ходила по лесу вместе с хозяином. Она бросилась на хищника, а мужчина в это время успел залезть на дерево и спрятаться. Медведь задрал собаку», — рассказали в кемеровской полиции.