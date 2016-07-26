«Хотел водички попить на роднике, а тут он!»: в крае медведь снова вышел к людям (видео)

В Красноярском крае дикий зверь снова вышел к людям. Видеоролик с очередным инцидентом, произошедшим на трассе Красноярск — Северо-Енисейск, появился в социальной сети. «Трасса Северо-Енисейск, хотел водички попить на роднике, а тут он!», — прокомментировал автор ролика.

На кадрах видно, как водитель подзывает медведя и бросает ему куски хлеба. Зверь подходит к кабине автомобиля совсем близко, после чего снова уходит в лес.

Материалы по теме На трассе Красноярск — Енисейск обнаружили медвежонка (видео)

В комментариях к видео участники группы осуждают поведение водителя: «Вот из-за таких неумных людей, которые их подкармливают, и выходят медведи». «Нельзя подкармливать, один подъехал, снял на камеру, другой подъехал, застрелил, разные же люди бывают. А мишка привык уже на обед ходить».

В МВД отметили, что у них нет информации об этом инциденте.