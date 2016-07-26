В Красноярске изъяли 288 литров незаконного алкоголя (видео)

В Советском районе Красноярска сотрудники полиции провели рейд по павильонам Зеленой рощи, где незаконно торговали алкоголем. На торговые точки, нарушающие закон, пожаловались сами жители микрорайона.

Полицейские изъяли 288 литров алкогольной продукции, на которую у продавцов не было лицензии или сертификатов соответствия. В полиции рассказали, что если в суде предприниматели предоставят отсутствующие документы, то изъятый алкоголь вернут бизнесменам.

За нарушения предпринимателям грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей.