>
>
В Красноярске изъяли 288 литров незаконного алкоголя (видео)
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

В Красноярске изъяли 288 литров незаконного алкоголя (видео)

5 июля 12:20
2

В Советском районе Красноярска сотрудники полиции провели рейд по павильонам Зеленой рощи, где незаконно торговали алкоголем. На торговые точки, нарушающие закон, пожаловались сами жители микрорайона.

В Красноярске изъяли 288 литров незаконного алкоголя

Видео: 24.мвд.рф

Материалы по теме
Красноярские полицейские изъяли 4,5 тыс. литров незаконного алкоголя (видео)

Полицейские изъяли 288 литров алкогольной продукции, на которую у продавцов не было лицензии или сертификатов соответствия. В полиции рассказали, что если в суде предприниматели предоставят отсутствующие документы, то изъятый алкоголь вернут бизнесменам.

За нарушения предпринимателям грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать