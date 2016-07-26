На правобережье в пункте приема стеклотары торгуют алкоголем на розлив (видео)

На правобережье в павильоне для приема стеклотары торгуют спиртным, сообщили в эфире телекомпании сами жители.

Спирт непонятного происхождения в бутылки покупателя продают в ларьке приема стеклотары и вторсырья на ул. Новая. Как рассказывают местные жители, литр алкоголя здесь можно приобрести всего за 250 рублей. Причем о ситуации знают все, в том числе полиция. Но сделать пока ничего не могут.

«В отношении работника торговой точки составлен административный материал по статье 14.1 КоАП РФ за незаконное предпринимательство. В настоящее время материалы направлены в суд для принятия решения», — рассказала начальник пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» Екатерина Росицкая.