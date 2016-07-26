Популярный у красноярцев музыкальный фестиваль оказался под угрозой срыва

Из-за резкого подъема уровня воды в реке тувинского города Чадан под угрозой срыва оказался Международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ-2017». Пребывание на фестивале гостей и участников стало опасным с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Как рассказали его организаторы, небывалый подъем уровня воды в реке Чадан приведет фестивальную поляну в негодность — она не будет соответствовать требованиям СанПиН из-за мусора. В этой связи они распространили срочное сообщение о возможных проблемах с проведением фестиваля. Но после нескольких совещаний, в том числе на уровне правительства республики, все же решили провести его.

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Известно, что к вечеру 4 июля уровень воды в реке спал. Оргкомитет фестиваля надеется, что в скором времени ситуация стабилизируется. Уже завтра начнутся работы по обустройству фестивальной поляны.

Несмотря на форс-мажор, фестиваль пройдет в заявленные сроки — с 14 по 17 июля в городе Чадан.