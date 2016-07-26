В «МЦ-Маршал» начались продажи обновленного Mazda CX-5

В автосалоне официального дилера Mazda в Красноярске — «МЦ-Маршал» — стартовали продажи нового автомобиля Mazda CX-5 2017 модельного года. Mazda CX-5 сочетает в себе наиболее современные технические и дизайнерские решения Mazda Motor Corporation. Автомобиль отличается лаконичным и минималистичным обликом, сохранившим в себе все основные черты философии дизайна KODO. Для покупателей будет доступен еще один цвет кузова автомобиля — Soul Red Crystal.

В основе обновления интерьера, как и прежде, лежит человеко-ориентированный подход: увеличен горизонтальный угол обзора, улучшены боковой обзор и обзор сзади. Значительно модернизирована эргономика передних и задних кресел. Для отделки салона используются материалы топ-класса.

Уровень шумоизоляции в салоне автомобиля увеличен на 10%. На лобовое стекло автомобиля добавлен проекционный дисплей; 7-дюймовый дисплей на панели приборов позволяет водителю меньше отвлекаться от дороги во время движения. В новой Mazda CX-5 доступна премиальная аудиосистема от BOSE с 10 динамиками.

Новый Mazda CX-5 оснащается оборудованием для холодного климата (состав пакета зависит от выбранной комплектации): подогрев щеток на лобовом стекле, подогрев руля и задних сидений. Доступны комплектации с электроприводом багажника и автоматически складывающимися зеркалами.

Также стали доступны обновленные системы безопасности (функции распознавания пешеходов, дорожных знаков, безопасное торможение в городе), есть система G-Vectoring Control, которая улучшает управляемость и позволяет обеспечить максимальный комфорт водителю и пассажирам.

Линейка двигателей для новой Mazda CX-5 включает в себя дизельный SKYACTIV-D 2.2, а также бензиновые моторы SKYACTIV-G 2.0 и SKYACTIV-G 2.5. Все они агрегируются с шестиступенчатым «автоматом» SKYACTIV-Drive или механической КП SKYACTIV-MT. Новый Mazda CX-5 разгоняется до 100 км/ч за 9 секунд. Заявленный уровень расхода топлива: 7,0л/100 км.

Стоимость Mazda CX-5 начинается от 1,431 млн рублей. Оставить заявку на тест-драйв или индивидуальную презентацию автомобиля можно по тел. +7 (391) 205 09 09 или на сайте автосалона.

Фото предоставлены «МЦ-Маршал»