«Должен быть строгий контроль»: Акбулатов проверил ремонт дорог

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поручил департаменту горхозяйства строго контролировать ремонт дорог в городе. Об этом он заявил сегодня в рамках выездного совещания, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выездная инспекция началась с улицы Ладо Кецховели. На этом объекте работы разбиты на два этапа: ремонт участка от ул. Революции до ул. Красной Армии, затем — от ул. Красной Армии до ул. Мечникова. Представитель подрядной организации Роман Скрипальщиков доложил, что в настоящее время на участке улицы, протяженностью 900 м, полностью обустроены тротуары, установлен бортовой камень, уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, а также проведен ремонт горловин колодцев с заменой дорожных плит.

«Нам предстоит также заменить бортовой камень, устроить асфальтовое покрытие и обустроить пешеходные тротуары на следующем участке — от Красной Армии до Мечникова. Сроки — 31 сентября, но мы стараемся сделать все быстрее», — разъяснил представитель подрядной организации.

Мэр акцентировал внимание на необходимости приведения в порядок территории, прилегающей к дорожному полотну улицы Ладо Кецховели. В частности, поручил провести переговоры с предпринимателями, чьи офисные здания расположены вдоль дороги, на предмет проведения ремонта фасадов, благоустройства прилегающих территорий.

Совещание продолжилось на улице Дубровинского, где в настоящее время ремонтируется первый участок — от Регистрационной палаты до ул. Горького. В стадии завершения находится работа по замене бортового камня, укладывается выравнивающий слой асфальта, ремонтируются горловины колодцев, а также колодцев ливневой канализации.

Эдхам Акбулатов, инспектируя участок дороги, подчеркнул, что в районе пересечения улиц Дубровинского и Диктатуры Пролетариата необходимо обеспечить пешеходную доступность, чтобы горожане имели возможность, не преодолевая больших расстояний, проходить на набережную реки Енисей.

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Еще одной точкой инспекции стала улица Свердловская. К ее ремонту, на участке от 4-го моста до моста через реку Базаиха, подрядная организация — ООО «Стройтехникс» — приступила 3 июня. Сейчас здесь проводится демонтаж непригодного к использованию бортового камня, начат ремонт остановочных пунктов общественного транспорта «Базаиха» и «ДОК» по направлению движения в сторону центра.

Мэр поручил максимально оперативно проводить ремонтные работы: «Начинается отпускной сезон, люди поедут на Красноярское море, на реку Ману, и нельзя усугублять дорожную ситуацию в данном направлении. Погода благоприятствует тому, чтобы работы велись в ускоренном темпе, но, что очень важно, без ущерба качеству».

Подводя итоги инспекции, Эдхам Акбулатов подчеркнул, что департамент городского хозяйства, как основной заказчик ремонтных работ, должен осознавать, что за каждый ремонтируемый объект он несет ответственность перед всем городом и каждым красноярцем.

«Департамент городского хозяйства обязан обеспечить строгий контроль за качеством выполняемых работ. Это подразумевает, в первую очередь, контроль качества материалов, в частности, бордюрного камня. Сегодня я поставил задачу провести дополнительные исследования качества уже установленного бортового камня. Как говорится, нужно семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать. Строгий контроль должен быть и за сроками исполнения муниципальных контрактов. По ряду объектов уже есть отставания, в частности, компания, которая работает на улице Свердловской, смогла нарастить темп на этом объекте, но, как говорится, увязла по другим направлениям. Это не может меня устраивать, подрядной организации будут предъявлены штрафные санкции», — заключил мэр.

Напомним, что на период комплексного ремонта улично-дорожной сети Красноярска в городе вводятся временные схемы движения автотранспорта. В частности, с 17 июня по 2 сентября будет ограничено движение на участке от Предмостной площади до острова Отдыха (участок над Абаканской протокой). В целом в текущем году планируется отремонтировать 46 объектов улично-дорожной сети, включенных в программу «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на 23 объектах.