Житель Лесосибирска попытался списать ДТП на угонщиков и попал под следствие

Обвинения в ложном доносе предъявили следователи полиции 45-летнему жителю Лесосибирска. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, мужчина заявил об угоне автомобиля «Лада», а через некоторое время машину нашли разбитой на газоне.

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Во время расследования выяснилось, что в момент аварии автомобилем управлял сам владелец. Он не справился с управлением и врезался в бордюр. Другие машины в аварии не пострадали, но мужчина испугался, что его могут привлечь к административной ответственности и заявил об угоне.

Уголовное дело, которое возбудили по ч. 1 ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, уже передано в суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.