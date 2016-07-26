Уроки автостопа, праздник семьи и этнофестиваль: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 6 июля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 22°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

В 10:30 на стадионе «Динамо» (ул. Ленинградская, 48, стр.6) начнется спортивный праздник в честь Дня Семьи (0+). В этот день пройдут соревнования для многодетных семей. В программе мероприятия работа интерактивных площадок, мастер-классы, тир, аквагрим, эстафеты и т. д.

В 14:00 на острове Татышев (восточная часть) организаторы фестиваля этнической музыки и ремесел «Татышев-ФЕСТ» расскажут, какие группы выступят на этнопразднике, какие эксклюзивные сувениры изготовят сибирские мастера и, чем можно будет занять детей на фестивале.

Молодёжный центр «Центр путешественников» приглашает красноярцев на городскую пешеходную экскурсию «Любовь, семья и творчество». На экскурсии участники узнают истории совместного творчества влюбленных из разных поколений и эпох. Участие в экскурсии бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке. Начало экскурсии в 19:00, сбор участников около Литературного музея (ул. Ленина, 66).

Юдинка приглашает на лекцию «Путешествие автостопом» (12+). Путешественник Владимир Луцкий, за плечами которого автостоп по Германии, Чехии, Польше, Литве и самым разным уголкам России расскажет о своем опыте в этом деле. На лекции Владимир поделится своим опытом и постарается ответить на следующие вопросы: как решиться переступить через порог, какие есть плюсы путешествия автостопом, что взять с собой в путь, как разработать маршрут и т.д. Начало в 19:00.

В кинотеатре «Синема Парк» пройдет «научная премьера» фантастико-приключенческого фильма «Человек-паук: Возвращение домой» — свою оценку достоверности происходящему на экране дадут ученые — физик и биолог. Формат «научной премьеры» в рамках проекта «Кино с доцентом» подразумевает просмотр фильма в кинотеатре, а затем — его обсуждение с другими зрителями, ведущим и приглашенным экспертом — в этот раз им станет доктор физико-математических наук, директор Федерального исследовательского центра Красноярский научный центр СО РАН, специалист в области физики магнитных явлений и новых материалов Никита Валентинович Волков. Вести мероприятие по традиции будет кандидат биологических наук, доцент Егор Задереев.

Материалы по теме Красноярцев позвали на фестиваль этнической музыки и ремесел

В поселке Шушенское начнется фестиваль этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири» (0+). Туристы смогут принять участие в обрядовых действах, например, «Купальский обряд», «Собирание росы» и «Коси, коса». В рамках традиционных обрядов будут проводиться мастер-классы по плетению венков, заплетанию кос. Желающие смогут принять участие в разучивании хороводов и танцев. Организаторы также запланировали масштабное действо: «Свадебный обряд ко Дню Петра и Февронии». Начало в 21:00.