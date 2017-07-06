«Сверхспособности и много-много паутины»: красноярские ученые оценят новый фильм о человеке-пауке

6 июля в Красноярске, в кинотеатре «Синема Парк» пройдет «научная премьера» фантастико-приключенческого фильма «Человек-паук: Возвращение домой» — свою оценку достоверности происходящему на экране дадут ученые — физик и биолог.

Фильм Джона Уоттса о человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли стал шестой полнометражной картиной о приключениях Питера Паркера и перезапуском предыдущих двух франшиз о персонаже. По сюжему после исторической встречи с командой Мстителей Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью. Теперь за ним приглядывает не только тетя Мэй, но и его новый наставник — Тони Старк. Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить всё, что дорого Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супергерой.

«Судя по официальному трейлеру, в новом фильме человек-паук борется с очередным злом вместе с железным человеком. Питер Паркер и Тони Старк — одни из самых популярных супергероев вселенной Марвел. Суперспособности и первого, и второго во многом связаны с тем, что современная наука называет новыми материалами. Сверхлегкие и сверхпрочные, сверхтонкие и сверхпроводящие — всё это описания не костюмов киногероев, а свойств современных материалов, разрабатываемых в научных лабораториях, в том числе и в Красноярске. Что из показанного в фильме противоречит законам физики, а что, возможно, уже скоро будет доступно рядовому потребителю — об этом мы поговорим после просмотра фильма с нашим экспертом», — рассказал организатор встречи — красноярский ученый-биолог и популяризатор науки Егор Задереев.

Материалы по теме Никита Волков: «Пусть институты занимаются наукой, остальные проблемы мы решим» Настоящее и будущее науки в Красноярске

Формат «научной премьеры» в рамках проекта «Кино с доцентом» подразумевает просмотр фильма в кинотеатре, а затем — его обсуждение с другими зрителями, ведущим и приглашенным экспертом — в этот раз им станет доктор физико-математических наук, директор Федерального исследовательского центра Красноярский научный центр СО РАН, специалист в области физики магнитных явлений и новых материалов Никита Валентинович Волков. Вести мероприятие по традиции будет кандидат биологических наук, доцент Егор Задереев.

«Научная премьера» пройдет 6 июля 19:00 в зале № 8 в «Синема Парке» (Дубровинского, 1и). Билет можно приобрести в кассе и на сайте кинотеатра.