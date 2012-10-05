Следователи рассказали о причинах нападения на фельдшера скорой помощи

Нападением на сотрудника скорой медицинской помощи в Норильске заинтересовались следователи. Они ведут проверку по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По уточненным данным, инцидент произошел утром 1 июля. Пьяные друзья мужчины, у которого внезапно начались судороги, напали на фельдшера скорой медицинской помощи. Приятели больного (их количество не уточняется) пытались самостоятельно погрузить парня в карету скорой помощи, но мужчина-медик потребовал прекратить безобразие.

Участники инцидента уже объяснили свой поступок. «Друзьям больного показалось, что медработник слишком медленно выполняет необходимые манипуляции, поэтому они и нанесли ему несколько ударов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили в ГСУ СК по Красноярскому краю.

Напомним, осенью прошлого года в Норильске произошло еще одно резонансное нападение на врача. 28-летний пациент застрелил 35-летнюю женщину-венеролога. Он был недоволен качеством лечения и требовал к себе повышенного внимания.