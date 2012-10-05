В Норильске избили врача скорой помощи за замечание друзьям больного

Полиция Норильска разбирается в обстоятельствах нанесения побоев врачу скорой помощи.

Произошло это во время вызова к молодому человеку у которого начались судороги. «Когда медики прибыли по указанному адресу, компания нетрезвых молодых людей попыталась самостоятельно погрузить своего знакомого, нуждающегося в помощи, в спецтранспорт. Получив замечание от врача, два молодых человека нанесли ему несколько ударов», — рассказали в пресс-службе полиции.



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В настоящее время медик находится на амбулаторном лечении. После того, как станет понятно насколько серьезный вред нанесли ему молодые люди во время нападения, следователи примут решение о возбуждении уголовного дела по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

Кроме этого молодых людей привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.