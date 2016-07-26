На Богучанской ГЭС усилили меры безопасности труда

На Богучанской ГЭС подвели итоги Года охраны труда-2016. В течение года в компании реализовали комплекс мер, направленный на охрану труда, в том числе специальная оценка условий труда (СОУТ) и инструментальный контроль параметров вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах.

Главным результатом слаженной работы коллектива станции стало отсутствие несчастных случаев и микротравм в ПАО «Богучанская ГЭС» в течение 2016 года.

«Мы руководствуемся принципами государственной политики, которые обеспечивают приоритет жизни и здоровья работников по отношению к производственной деятельности. И для коллектива станции вопросы охраны труда — это привычная повседневная работа. ГЭС относится к предприятиям с особым режимом работы и охраны труда. Все проводимые мероприятия мы решили объединить общей темой, чтобы акцентировать внимание каждого сотрудника на том, что техника безопасности на предприятии, в том числе зависит и от каждого из нас», — отметил генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

В 2015 году Богучанская ГЭС стала призером краевого конкурса по технике безопасности труда по итогам 2014 года. В конкурсе принимали участие более 200 предприятий и организаций добывающей, металлургической, строительной, транспортной и энергетической отраслей. Опыт работы Службы надежности и техники безопасности (СНТБ) Богучанской ГЭС был представлен на «Красноярском форуме охраны труда — 2015».

На станции организован постоянный контроль за соблюдением условий безопасности труда на рабочих местах, производственных участках, в цехах и службах, а также за соблюдением всеми работниками требований трудового законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-технических документов по охране труда. Во всех помещениях оборудованы «Уголки по охране труда», на которых размещены локальные акты, плакаты и наглядная агитация.

Все организационно-распорядительные документы по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности своевременно обновляются, персонал прорабатывает обзоры травматизма и обстоятельства несчастных случаев, происшедших в организациях электроэнергетики. Информация о проведении СОУТ размещена на официальном сайте Богучанской ГЭС, рекомендованные мероприятия по улучшению условий труда выполнены в полном объеме.

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Организован и осуществляется постоянный контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, включающий внезапные проверки рабочих мест. Проходы, проезды, переходы, лестницы и площадки на всей территории содержатся в чистоте и исправности; в зоне производства работ и в зонах действия опасных факторов контролируется наличие ограждений и предупреждающих знаков.

Работники станции своевременно получают сертифицированные средства индивидуальной защиты, приспособления и приборы контроля в соответствии с установленными требованиями. Все работники проходят периодическое обучение по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках, подготовку и аттестацию по промышленной безопасности.

Помимо проверок на территории станции и организации обучения персонала, была организована и проведена сезонная иммунизация сотрудников против гриппа и клещевого энцефалита. Здравпункт Богучанской ГЭС проводит предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств, машинистов кранов, оперативного персонала.